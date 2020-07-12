Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek - Son Dakika

Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek

Gelen son dakika haberine göre Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destekBURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına iş dünyasından destek geldi.

Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü

BURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için adeta seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına iş dünyasından destek geldi. İnegöllü iş adamlarının bağışladığı mobilyalar, Büyükşehir ve Kestel Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kestel'de 21 Haziran akşamı meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken, daha sonra da tek tek selden zarar gören evlerde temizlik çalışması yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin afetten saran görenler için başlattığı seferberlik çalışmasına iş dünyasından büyük destek geldi.

İnegöl Mobilium AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve iş adamları tarafından hazırlanan yardım tırı, Kestel Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelerek Büyükşehir ve Kestel belediyelerinin araçlarına yüklendi. 21 aileye ulaştırılmak üzere koltuk takımı, çocuk odası ve halıdan oluşan yardım malzemeleri, daha sonra ekipler tarafından Dudaklı köyüne getirilerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Enkazın kaldırılarak hayatın yavaş yavaş normale döndüğü köyde, yapılan yardımlardan ötürü aileler yardımseverlere teşekkür etti.

Kestel Belediyesi, Kestel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:47 Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:08 Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
15:47
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
15:08
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 16:17:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: BURSA Büyükşehir'in yardım seferberliğine iş dünyasından destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]