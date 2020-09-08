Son dakika! Bursa'da 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da polis ekiplerince 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde faaliyet gösteren 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Bu iş yerlerinde farklı zamanlarda yapılan aramalarda toplam 1,5 ton kaçak nargile tütünü bulundu.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:01 - Kaynak: AA
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