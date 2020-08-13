Son Dakika: Bursa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Olayın ardından kaçan Serdal, Korkmaz ve Sezer Ç. kardeşlerle, baba Sezer Ç. ve damatları Tuncay S., yakalanıp, gözaltına alındı. Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacanaklar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:15

Kaynak: DHA

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