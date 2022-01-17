Üye Girişi
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı

17.01.2022 15:11

BURSA'nın merkez ilçeleri ile İnegöl ilçesinde yaklaşık 1000 polisin katılımıyla narkotik operasyonu düzenlendi.

BURSA'nın merkez ilçeleri ile İnegöl ilçesinde yaklaşık 1000 polisin katılımıyla narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına da yer aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilcelerinin yanısıra İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik,  farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyona yaklaşık 1000 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

DRON DA KULLANILDI

Operasyonda narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına da yer aldı. Dron da kullanılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 69 mermi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile bu tüfeklere ait 30 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı
YORUMLAR
500

Narkotik, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika


Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü         
20:50
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
20:49 Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü
20:43 2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı
20:36 Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
20:35 Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek
20:22 TL'ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti
20:12 Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 21:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 1000 polisle narkotik operasyonu: 35 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement