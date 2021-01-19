Son dakika! Bursa'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

- Bursa'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı bir evde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiği gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 6 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek, bitişiğinde bulunan evlere sıçraman kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle mahallede büyük panik yaşanırken, alevlerin adeta geceyi aydınlatması kameralar tarafından görüntülendi. Yangın sebebiyle evde büyük maddi hasar meydana gelirken Jandarma Ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.