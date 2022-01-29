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Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

29.01.2022 10:34

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı Bursa'da kaçak olarak inşa edilen 4 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da kaçak olarak inşa edilen 4 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bina ekipler tarafından kaçak olduğu tespit edildi. Harekete geçen Yıldırım Belediyesi ekipleri kaçak bina için yıkım kararı aldı. Kepçe yardımı ile yıkımına başlanan binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.

2022 yılını 'Tapu ve Dönüşüm Yılı' olarak ilan eden ve çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Daha sağlıklı, estetik ve modern bir Yıldırım oluşturmak adına çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, 14'ü 2022'de olmak üzere toplam 517 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Kaçak yapıyla etkin mücadele

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenen yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkılıyor. Yıldırım Belediyesi son olarak Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekiplerinin ortak programı dahiliyle Çınarönü Mahallesi 4. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı ruhsatsız yapının yıkımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin ve Bursa'nın göz ardı edilemeyecek bir deprem gerçeği olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadele bundan sonra da artarak devam edecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla hemşehrilerimize güvenli, kent estetiği ile uyumlu, sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıran yaşam alanları oluştururken, bu vizyonumuza zarar verecek yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Hemşehrilerimizden ricamız kendileri, çocuklarının geleceği ve şehrin dokusu için kaçak yapılaşmaya tevessül etmemeleri" dedi.

Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı
Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı
Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı
Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı
Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı

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Yıldırım Belediyesi, geri dönüşüm, Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da 4 katlı kaçak binanın yıkılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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