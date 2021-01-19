Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

19.01.2021 17:46

Son dakika haberleri... Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu Bursa'da itfaiye ekiplerinin zor anları Bursa'da 5 katlı apartmanda meydana gelen yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri bilinçsiz parklanma sonucu zor anlar yaşadı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında...

Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Bursa'da itfaiye ekiplerinin zor anları

Bursa'da 5 katlı apartmanda meydana gelen yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri bilinçsiz parklanma sonucu zor anlar yaşadı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerine korku yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi 11ç Yıldırım Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri sokakta hatalı park edilmiş araçlar ve yerlerin buzlu olması sebebiyle büyük zorluk yaşadı. İtfaiye araçları hatalı park edilen araçlara zarar vermemek için kaygan yolda büyük çaba göstererek sokağa girdi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Apartman sakinleri büyük korku ve endişe yaşarken, yangından etkilenen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı.

Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Yıldırım, İtfaiye, Yangın, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Bursa'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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