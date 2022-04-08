Son dakika... Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

08.04.2022 09:47

Son dakika haberine göre Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti.

Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam apartmana girdiği sırada arkasından giren şüpheli 59 bin 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada o da arkasından girdi. Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(Hakan Gönül-İHA)

Son dakika... Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı
Son dakika... Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı
Son dakika... Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

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Kaynak: İHA

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