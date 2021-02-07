Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu - Son Dakika

Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu

07.02.2021 03:16

Son dakika haber... Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu Bursa'da çiftlik evinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi Bursa'da 2 katlı çiftlik evinde ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.

Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu

Bursa'da çiftlik evinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi

BURSA - Bursa'da 2 katlı çiftlik evinde ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlik kullanılmaz hale geldi.

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi İsmetiye mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava nedeni ile çalıştıkları ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftlik evinin çatısında çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, çiftlik evi kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu
Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu
Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu
Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da alev alev yanan çiftlik evi kül oldu - Son Dakika


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