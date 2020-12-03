Son dakika: Bursa'da asit yüklü tanker devrildi, itfaiye köpükle müdahale etti - Son Dakika

BURSA'da 24 ton fosforik asit yüklü tanker kontrolden çıkıp devrildi. Tanker şoförü Şevket Beyunca'nın hafif sıyrıklarla atlattığı kaza sonrası itfaiye ekipleri köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında sık sık trafik kazalarının yaşandığı 'Ölüm Virajı' olarak bilinen Bursa- Yalova karayolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten İzmir'e giden Şevket Beyunca (41) yönetimindeki 41 LD 400 plakalı 24 ton fosforik asit yüklü tanker, keskin virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Tankerdeki fosforik asidin tehlikeli madde olması nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı, hafif sıyrıklarla atlatan tanker şoförü Şevket Beyunca, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Beyunca, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, tankere köpük sıkarak soğutma çalışması yaparken, AFAD ekipleri de bölgede önlem alarak inceleme yaptı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.