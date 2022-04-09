Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada

09.04.2022 16:21
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, aday sürücü yönetimindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı; baba ve kızı yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, aday sürücü yönetimindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı; baba ve kızı yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Hocaköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sınav eğitimcileri nezaretindeki aday sürücü Naci Eyvaz(38) yönetimindeki 16 Y 8943 plakalı otomobil, Hocaköy yolundan çıkan sürücü Atilla Bostancı(55) yönetimindeki 16 KKV 27 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kızı Şeyma Bostancı(24) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Atilla Bostancı(55)'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada
Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada

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Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'da baba ve kızının yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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