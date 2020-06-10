Son dakika! Bursa'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
Son dakika güncel haberi: BURSA'da bin polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
BURSA'da bin polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yönettiği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Özel Harekat polislerinin de bulunduğu bin polis katıldı. Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evlerde narkotik köpeği 'Fırtına' da kullanıldı.Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 07:39 Kaynak: DHA
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