Üye Girişi
Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada

19.11.2021 10:25

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada Osmangazi'de kaçak moloz dökümüne drone destekli takip Osmangazi Belediyesi çevreyi kirletenler için özel ekip kurdu Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan izinsiz moloz dökümünü engellemek adına...

Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Osmangazi'de kaçak moloz dökümüne drone destekli takip

Osmangazi Belediyesi çevreyi kirletenler için özel ekip kurdu

BURSA - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan izinsiz moloz dökümünü engellemek adına özel bir ekip kurdu. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, drone ile gece gündüz takip yaparak çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Çevreye gelişi güzel moloz dökenler de suçüstü yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Osmangazi Belediyesi, son günlerde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde kaçak moloz dökümlerinin artması üzerine denetimleri sıklaştırdı. Çevreye büyük zarar veren bu dökümlerin önüne geçmek için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Zabıta ekipleri, Çağlayan, Nilüferköy, Aksungur ve Geçit başta olmak üzere Bursa'nın en verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde inşaat hafriyatı ve moloz dökümüne karşı gece gündüz nöbet tutuyor. Drone desteği ile kaçak döküm yapanları adım adım takip eden ekipler, boş arazilere ve yol kenarlarına moloz döken kişilere 5 ila 23 bin TL arasında cezai işlem uygularken, dökülen molozların da kaldırılmasını sağlıyor.

"Çevrenin kirletilmesine izin vermeyeceğiz"

Çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümü ile kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konuda yoğun mesai harcadığını söyledi. Başta tarım arazileri olmak üzere şehrin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Başkan Dündar, moloz dökmek isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin Geçit'te belirlediği döküm sahasını kullanabileceğine dikkat çekti. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümü ile çevrenin kirletilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Dündar, "Bu şehir hepimizin. Güzel şehrimizi hep birlikte koruyacağız. Başta tarım arazileri olmak üzere ilçemizin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermiyoruz. Tarla, yol kenarları veya ormanlık alanlara döküm yapan kişilere zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduk. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Çevre kirliliğine karşı kesinlikle taviz vermeyeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin çevrenin korunmasına yönelik bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar da, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada
Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Drone, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu 09:25 Yazgan Şarapçılık, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle konkordato talebinde bulundu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu 08:58 Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek 08:53 JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı

Son Dakika Haberleri
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
11:28 Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu
11:19 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:17 Ümitler azaldı: 10 gündür aranan Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
11:14 Meksika'da üst geçitten sallandırılmış 10 cansız beden bulundu
11:13 Son Dakika! Dolar 10,96 seviyesinden alıcı buluyor
11:06 Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Birleşik Metal İş Sendikası açıkladı: Günlük 99 TL
10:56 Bestemsu Özdemir ve şef Yağız İzgül ayrıldı
10:53 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu Kafe işleten iki kardeş "intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışmışlardı: İznik Gölü'nde cesetleri bulundu         
11:29
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 11:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Bursa'da çevreye moloz dökenlerin suçüstü yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement