Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar

10.03.2022 01:05

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar Nişanlısını öldürüp, nişanlısının annesini ağır yaralamıştı Sakarya'da kazada yakalandı Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldüren ve nişanlısının annesini de ağır yaralayan...

Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar

Nişanlısını öldürüp, nişanlısının annesini ağır yaralamıştı Sakarya'da kazada yakalandı

SAKARYA - Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldüren ve nişanlısının annesini de ağır yaralayan şüpheli, otomobille kaçtığı Sakarya'da polis ekiplerinin uygulama noktasını görünce panikleyerek kaza yaptı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay H. kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'nün evine geldi. Burada çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oktay H., mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay H., kendisini engellemeye çalışan Üzümcü'nün annesi İfakat Evcil'i de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay H. ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar"

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada otomobilin Sakarya iline gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gökgöz mevkiinde kontrol noktası kuruldu. Şüpheli Oktay H. ve arkadaşı Alican V., D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde otomobille seyir halindeyken kontrol noktasını görüp paniklemesi neticesinde N.T. yönetimindeki 54 T 6025 plakalı taksiye çarptı. Meydana gelen kazada şüpheliler yaralanırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralanan şüpheliler Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin tedavilerinin ardından Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar
Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar
Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar

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Münir Karaloğlu, Sakarya, Cinayet, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da cinayet işlediler, Sakarya'da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar - Son Dakika
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