Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Resmiye Ö, yaklaşık 18 yıldır ayrı yaşadıkları sanığın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, yaralanan Ali K. ile ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Rüstem Ö. (64), Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Bursa 'da silahla ateş ettiği iki kişiden birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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