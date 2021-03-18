Osmangazi Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının güvenliğini yaşanabilecek kazalara karşı en üst seviyeye çıkarmak adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinden iki gün süren eğitim aldı.

Osmangazi'nin 136 mahallesinin tamamına birbirinden modern çocuk parkları kazandıran Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu parkları çocuklar için en güvenli hale getirmek adına TSE'den 'Çocuk Oyun Alanlarının Kurulması ve Periyodik Muayeneleri' konusunda eğitim aldı. Türk Standartları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı'nda görevli TSE Uzman Yardımcısı Selçuk Demir tarafından verilen eğitim iki gün sürdü. Teorik olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde TSE Eğitim Uzmanı Selçuk Demir, belediye ekiplerine parklarda yaşanabilecek kazalar ve oyun gruplarının oluşturabileceği tehlikeler hakkında bilgiler verdi. Sahada gerçekleştirilen eğitimin ikinci gününde ise ilçedeki parkları gezen ekipler, parklardaki oyun gruplarının TS EN 1176 nolu standartlara sahip olabilmesi için hangi özellikleri taşımaları noktasında uygulamalı eğitim aldı. Gerçekleştirilen eğitimde salıncaklar arasında olması gereken mesafe açıklığı, salıncak zincirlerinin çocukların parmaklarının sıkışmaması için hangi genişlikte olması gerektiği, kaydırakların yerden ne kadar yüksekte olması ve tahterevallinin eğiminin kaç santimetre olması gerektiği gibi birçok konuda teknik bilgiler verildi.

Eğitimin kendileri için çok verimli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Cahide Babacan, "Osmangazi Belediyesi olarak her mahallemizde çocuk parkları yapıyoruz. Bu parklardaki önceliğimiz, çocuklarımız için güvenli olması. Bu doğrultuda parklardaki oyun gruplarının TSE standartlarına sahip olmasını istiyoruz. Bunun için de hem oyun gruplarının hem de parkların zemininin belli standartlarda yapılması gerekiyor. Bu sebeple, Park Bahçeler Müdürlüğü olarak tüm personelimiz ile birlikte TSE'den eğitim aldık. Bizim için çok faydalı bir eğitim oldu. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için daha sağlıklı ortamlar oluşturacağımız için kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı'nda görevli TSE Uzman Yardımcısı Selçuk Demir ise, "Çocuklar parklarda oynarlarken, düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak sıkışması gibi birçok kaza yaşayabiliyor. Salıncaklar için parmak yakalama ve darbe alanı yetersizliği, kaydıraklar için çıkış yükseklikleri, eğimler, düğme yakalama, kıyafet yakalama şeklinde uygunsuzluklar oluyor. Bunlar maalesef çok yaygın. Aynı zamanda parklarla ilgili en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri de zemin kaplamaları noktasında yaşanıyor. TS EN 1176 nolu standartlar kapsamında oyun alanlarında muayene yapıyoruz. Uzun uzun incelemelerde bulunuyoruz. TSE olarak bizler 5 yıldır bu eğitimi veriyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne bu konuya hassasiyet gösterip bizden eğitim talep ettikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA