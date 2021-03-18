Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik

18.03.2021 10:30
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik, System.String[]

Son dakika haberi: Osmangazi Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının güvenliğini yaşanabilecek kazalara karşı en üst seviyeye çıkarmak adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinden iki gün süren eğitim aldı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının güvenliğini yaşanabilecek kazalara karşı en üst seviyeye çıkarmak adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkililerinden iki gün süren eğitim aldı.

Osmangazi'nin 136 mahallesinin tamamına birbirinden modern çocuk parkları kazandıran Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu parkları çocuklar için en güvenli hale getirmek adına TSE'den 'Çocuk Oyun Alanlarının Kurulması ve Periyodik Muayeneleri' konusunda eğitim aldı. Türk Standartları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı'nda görevli TSE Uzman Yardımcısı Selçuk Demir tarafından verilen eğitim iki gün sürdü. Teorik olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde TSE Eğitim Uzmanı Selçuk Demir, belediye ekiplerine parklarda yaşanabilecek kazalar ve oyun gruplarının oluşturabileceği tehlikeler hakkında bilgiler verdi. Sahada gerçekleştirilen eğitimin ikinci gününde ise ilçedeki parkları gezen ekipler, parklardaki oyun gruplarının TS EN 1176 nolu standartlara sahip olabilmesi için hangi özellikleri taşımaları noktasında uygulamalı eğitim aldı. Gerçekleştirilen eğitimde salıncaklar arasında olması gereken mesafe açıklığı, salıncak zincirlerinin çocukların parmaklarının sıkışmaması için hangi genişlikte olması gerektiği, kaydırakların yerden ne kadar yüksekte olması ve tahterevallinin eğiminin kaç santimetre olması gerektiği gibi birçok konuda teknik bilgiler verildi.

Eğitimin kendileri için çok verimli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Cahide Babacan, "Osmangazi Belediyesi olarak her mahallemizde çocuk parkları yapıyoruz. Bu parklardaki önceliğimiz, çocuklarımız için güvenli olması. Bu doğrultuda parklardaki oyun gruplarının TSE standartlarına sahip olmasını istiyoruz. Bunun için de hem oyun gruplarının hem de parkların zemininin belli standartlarda yapılması gerekiyor. Bu sebeple, Park Bahçeler Müdürlüğü olarak tüm personelimiz ile birlikte TSE'den eğitim aldık. Bizim için çok faydalı bir eğitim oldu. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için daha sağlıklı ortamlar oluşturacağımız için kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı'nda görevli TSE Uzman Yardımcısı Selçuk Demir ise, "Çocuklar parklarda oynarlarken, düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak sıkışması gibi birçok kaza yaşayabiliyor. Salıncaklar için parmak yakalama ve darbe alanı yetersizliği, kaydıraklar için çıkış yükseklikleri, eğimler, düğme yakalama, kıyafet yakalama şeklinde uygunsuzluklar oluyor. Bunlar maalesef çok yaygın. Aynı zamanda parklarla ilgili en büyük güvenlik zafiyetlerinden biri de zemin kaplamaları noktasında yaşanıyor. TS EN 1176 nolu standartlar kapsamında oyun alanlarında muayene yapıyoruz. Uzun uzun incelemelerde bulunuyoruz. TSE olarak bizler 5 yıldır bu eğitimi veriyoruz. Osmangazi Belediyesi'ne bu konuya hassasiyet gösterip bizden eğitim talep ettikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik
Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik

Türk Standartları Enstitüsü, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları         
10:27
MHP kurultayında konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı: Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir MHP kurultayında konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı: Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici         
09:36
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı         
09:12
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası kötü haberi verdi: Son 15 günde çoğu ilimizde vaka artışı görüldü         
00:25
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 10:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bursa'da çocuk parklarında üst düzey güvenlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei