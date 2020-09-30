Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'dan Balıkesir'e tıbbi malzeme taşıyan Mustafa Anbarci (50) idaresindeki 11 AB 894 plakalı kamyon, kırsal Yenikaraağaç Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi, itfaiye görevlilerince araçtan çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bursa'da devrilen tıbbi malzeme yüklü kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika