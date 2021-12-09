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Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

09.12.2021 13:50

Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı Doğum günü kutlamasından dönerken aracı metro durağına uçan genç toprağa verildi Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki...

Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Doğum günü kutlamasından dönerken aracı metro durağına uçan genç toprağa verildi

BURSA - Bursa'da doğum günü kutlamasından dönerken metro durağına uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın kazadan önceki kutlama görüntüleri ortaya çıkan genç, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim O. yönetimindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra metro istasyonuna ait durağın alt geçidine uçtu. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Davut Can Duman hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Davut Can Duman, Gürsu ilçesi Kurtuluş Camii'nde kılınan namazın ardından ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Tragger, Metro, Doğum, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğum gününde Hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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