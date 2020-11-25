Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu - Son Dakika

Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu

25.11.2020 10:10

- Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu.

- Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu.

Yolu boş bulan sürücü drifte kalktı kaza yapmaktan son anda kurtuldu

Drift yapmanın cezası ağır oldu, hem ehliyetine el konulda hem 6 bin 141 lira ceza kesildi

BURSA - Bursa'da yolu boş bulan otomobil sürücüsü drift yaptı, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, ehliyetine el konulan sürücüye ise 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Hüma Hatun Evleri yanı 7. Meriç sokak üzerinde meydana geldi. Duyarlı bir kişinin kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobilin yayaların ve araçların olduğu cadde üzerinde el freni çekerek drift yapması görüldü. Sürücünün el freni çekerek drift yaptığı sırada park halindeki otomobile çarpacağı sırada durması da kameralara yansıdı.

Videonun sosyal medya üzerinde hızlıca yayılarak tepki alması sonucu Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın 16 SUF plakalı otomobil olduğunu belirleyen ekipler aracı kısa sürede bularak sürücüsü C.Ö.'ye ulaşmayı başardı.

Sürücü C.Ö.'nün sürücü belgesine 2 ay el konulurken, K.T.K.'nın 67/1-d maddesi gereği 6 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu
Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu

Yıldırım, Otomobil, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da drift attı, cezası ise ağır oldu - Son Dakika


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