Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bursa'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdiresi son yolculuğuna uğurlandı.

Nilüfer ilçesinde yaşanan saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın cenazesi, Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki Mollaarap Camisi'ne getirildi.

Öldürülen kadının babası Ahmet Ulutaş, cami bahçesindeki törende kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Yasemin Ağır'ın cenazesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişiden Yahya A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Şeyma Ü'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Nilifer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde dün Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A. (52), Yahya A'nın (48) da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.

Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye (17) isabet etmişti.

Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.