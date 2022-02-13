Üye Girişi
Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi

13.02.2022 14:58

Son dakika haber... Bursa'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdiresi son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdiresi son yolculuğuna uğurlandı.

Nilüfer ilçesinde yaşanan saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Ortaokulu Müdiresi Yasemin Ağır'ın cenazesi, Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki Mollaarap Camisi'ne getirildi.

Öldürülen kadının babası Ahmet Ulutaş, cami bahçesindeki törende kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Yasemin Ağır'ın cenazesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişiden Yahya A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Şeyma Ü'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Nilifer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde dün Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı 26 DC 016 plakalı otomobili gören eski eşi polis memuru Bilal A. (52), Yahya A'nın (48) da bulunduğu aracı durdurmasını istemişti.

Araçtakiler indikten sonra tabancasını çıkaran Bilal A, Yahya A. ile bir süre boğuştuktan sonra silahını ateşlemişti. Tabancadan çıkan kurşunlar Yahya A'ya, bir çocuk annesi Yasemin Ağır'a ve yoldan geçen Şeyma Ü'ye (17) isabet etmişti.

Bilal A. olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmış, yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yasemin Ağır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi
Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi

YORUMLAR
500

Yıldırım, Sakarya, Bursa, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:11:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Eski eşinin öldürdüğü okul müdiresinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement