Fuhuş operasyonunda yakalananlardan 10'u tutuklandı - Son Dakika

Bursa'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlılardan 10'u adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 2 kişinin ise emniyette işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildiği öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına almıştı.

Çete üyelerinin, fuhşa teşvik ettikleri kadınların fotoğraflarından katalog oluşturduğu, bu katalogları mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müşterileriyle paylaştıkları öğrenilmişti.