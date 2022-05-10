Son dakika... Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davası sanıkları yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davası sanıkları yeniden yargılanıyor

10.05.2022 16:07
Son dakika... Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davası sanıkları yeniden yargılanıyor

Son dakika gündem haberi... Bursa'da 3 yıl önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 2'sinin müebbet hapis cezası aldığı dava, istinafın bozma kararının ardından yeniden görülüyor.

Bursa'da 3 yıl önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 2'sinin müebbet hapis cezası aldığı dava, istinafın bozma kararının ardından yeniden görülüyor.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık İbrahim Y. ile tutuksuz sanık Bilal A. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Olaydan önce yaşananları ve olay gününü anlatan sanık Hasan M, olayın ardından kendisini İbrahim Y'nin teşhis ettiğini öğrendiğini bu sebeple onunla ilgili ifade verdiğini söyledi.

İbrahim Y. de bu olayla ilgi ve alakasının olmadığını ileri sürdü.

Başka bir mahkemede devam eden davada ortaya çıkan bazı tape kayıtlarıyla olayla alakasının olmadığının anlaşıldığını dile getiren sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

Bilal A. da önceki beyanlarını tekrar etti.

Hasan M. ve İbrahim Y'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, istinaf bozma ilamında belirtilen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 24 Ekim 2019'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demir, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında dava açılmıştı.

Yargılama sonrası tutuklu sanıklar Hasan M. "tasarlayarak kasten öldürme", İbrahim Y. ise "tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutuksuz sanıklardan Onur D'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Bilal A'nın ise beraatine hükmetmişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Zeynel Demir, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davası sanıkları yeniden yargılanıyor - Son Dakika


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