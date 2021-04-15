Son Dakika | Bursa'da gergin gece: Çevik kuvvet müdahale etti, havaya uyarı ateşi açıldı

Bir son dakika haberine göre Bursa'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kısıtlama saatinde kavga çıktı.

Bursa'da aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup arasında kısıtlama saatinde kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye daha önceden yaşanan yaralama olayı sebebiyle aralarında husumet bulunan 2 aile, sokak ortasında buluşup tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup ara sokaklara kaçarken 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor. - BURSA

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