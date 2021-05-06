Tesiste hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Süleymaniye Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'ndeki geri dönüşüm entegre atık tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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