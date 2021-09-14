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Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

14.09.2021 13:14

Son dakika haberler: Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar, kentin de birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN
Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, geri dönüşüm, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika


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