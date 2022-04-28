Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika
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Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi

28.04.2022 10:11

Bursa'da meslek lisesi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Bursa'da meslek lisesi yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Yangın dronla havadan görüntülendi

Yangın merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm depolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrası yangın çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Tesis yakınlarında birçok öğrencinin bulunduğu meslek lisesi korkuya neden olurken, çıkan yangın havadan dronla görüntülendi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(Ali Kamur - Hakan Gönül - Ahmet Berke Erdal-İHA)

Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika


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