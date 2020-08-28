Bursa'da hafriyat kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
BURSA'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosiklet üzerinde bulunan İbrahim Yılmaz (38), eşi Saniye Yılmaz (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çocukları Saliha Yılmaz (9) ise ağır yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran Saliha Yılmaz, sağlık ekiplerinin kalp masajı sonucu hayata döndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:09 - Kaynak: DHA
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