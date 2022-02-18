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Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

18.02.2022 16:21

Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı Ekipler seferber oldu, drone ile havadan da kontrol yapıldı bir sonuç elde edilemedi Bölgede işaret fişeği atıldığı ve Dağyenice bölgesinden ses geldiği ihbarı ortalığı hareketlendirdi Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi...

Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

Ekipler seferber oldu, drone ile havadan da kontrol yapıldı bir sonuç elde edilemedi

Bölgede işaret fişeği atıldığı ve Dağyenice bölgesinden ses geldiği ihbarı ortalığı hareketlendirdi

BURSA - Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi yakınlarında bir hava taşıtının düştüğü ihbarı şehirdeki bütün ekipleri alarma geçirdi. Drone ile havadan yapılan kontrollerde bir sonuç elde edilemezken Gümüştepe Mahallesi Muhtarı Haluk Balta, bölgede işaret fişeği atıldığını gördüklerini, Dağyenice bölgesinden de bir gürültü geldiğini ifade etti. Ancak yapılan araştırmada ihbarın sadece bir kişiden geldiği ve o kişinin telefonuna da ulaşılamadığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde ormanlık alana hava taşıtı düştüğü ihbarı polis, itfaiye, 112, AFAD ve NAK ekiplerini alarma geçirdi. Ormanlık alanda yapılan drone destekli kontrollerden bir sonuç elde edilemedi.

Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta da arama kurtarma çalışmalarına eşlik etti. Balta, bir işaret fişeğine benzer bir cisim gördüklerini ancak hava taşıtı düştüğü bilgisini kendisinin de gazetecilerden aldığını söyledi. Öte yandan bölgeye yakın Dağyenice Mahallesi'nden de patlamaya benzer bir gürültü geldiği kaydedildi.

100 civarında personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından sonuç elde edilemezken, bu saate kadar sadece bir ihbarın geldiği, bu ihbarcının da telefonuna ulaşılamadığı belirtildi.

Drone destekli havadan yapılan arama çalışmalarından da sonuç elde edilemedi.

Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı
Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı

YORUMLAR
500
Sahte ihbar mı? Hava aracı düştü dendi, Bursa'da ekipler alarma geçti ama... Sahte ihbar mı? Hava aracı düştü dendi, Bursa'da ekipler alarma geçti ama... Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı

Arama Kurtarma, Drone, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
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