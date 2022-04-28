Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

28.04.2022 10:57
Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, etraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, etraftaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta bulunan büyük bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, yangın kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Başkanlığı ekipleri, 10 araçla yangına müdahale etti.

Alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alan ekipler, yangını söndürdü.

Yanan hurda yığınları da kepçe yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak, soğutma çalışması yapıldı.

Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

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Osmangazi, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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