İki grubun kavgasında baba ve 2 oğlu bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi Bahtiyar Güneş Parkı'nda 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bursa 'da iki grup arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu bıçaklandı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Güneş, Bursa, Güncel, Son Dakika

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