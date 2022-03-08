Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

08.03.2022 10:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine 5 yangın söndürme aracı ile gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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