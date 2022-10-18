BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

18.10.2022 00:30

BURSA Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan toplam 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

BURSA Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan toplam 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki tekstil fabrikasında çalışan işçilerin 54'ünde akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Firma yetkililerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler fabrikanın servis araçları, taksi, özel araç ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ilk belirlemelere göre 54 kişinin zehrilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilere verilen yemekten numüne alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA İKİ TEKSTİL FABRİKASINDA 54 İŞÇİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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