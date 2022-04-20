BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1) - Son Dakika
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BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1)

20.04.2022 08:43
BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1)

BURSA'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi.

BURSA'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1)
BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1)
BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1)
YORUMLAR
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İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı Son dakika... Bursa'da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise... Son dakika... Bursa'da cezaevi aracında yaşanan, sebebi henüz bilinmeyen patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise...

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1) - Son Dakika
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