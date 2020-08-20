Son Dakika: Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede (2)
Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe verip yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini, bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe verip yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini, bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı. B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında ise mahkeme sınır dışı kararı verdi.
Muammer İRTEM/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 20:32
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Bursa'da yakalanan canlı bombanın hedefi polis merkezini patlatmakmış Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürüne talimat: Koronavirüs tedavilerine süratle başlanmalı Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Akrabasını ihbar ettiği için öldürülme korkusuyla kendini yakan genç hayatını kaybetti TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin adının verildiği füzeyi tanıttı Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız