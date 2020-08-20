Son Dakika: Bursa'da intihar bombacısı DEAŞ'lı ile 5 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe verip yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A., çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini, bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı. B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında ise mahkeme sınır dışı kararı verdi.

Muammer İRTEM/BURSA,