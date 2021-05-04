Bursa'da işçi servisi devrildi: 1 can kaybı, 20 yaralı - Son Dakika

Bursa'da işçi servisi devrildi: 1 can kaybı, 20 yaralı
04.05.2021 08:57
Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçilerin bulunduğu servis aracı devrildi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabahın ilk saatlerde bir kaza meydana geldi.
Serbest Bölge girişinde İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı servis aracı devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi gönderildi.
Yapılan ilk tespitlere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda 20 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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