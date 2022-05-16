Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5) - Son Dakika
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Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5)

16.05.2022 16:17
Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5)

Son dakika gelişmesine göre BAŞKAN AKTAŞ: DİĞER FABRİKALARA SİRAYET ETMESİ ENGELLENDİBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

BAŞKAN AKTAŞ: DİĞER FABRİKALARA SİRAYET ETMESİ ENGELLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildiğini, öncelikle idari binadaki yangının kontrol altına alındığını belirten Başkan Aktaş, "Yangına Büyükşehir'den 35 araçla müdahale ediliyor. İlçe belediyelerinden takviye de alıyoruz. BUSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım A.Ş. de söndürme çalışmalarına katıldı. Diğer fabrikalara sirayet etmesi engellendi. Bir fabrikamızda kayıp söz konusu. Öncelikle can kaybının olmaması sevindirici. Nihayetinde burası bir sanayi bölgesi. Bununla geçmiş olsun, diyelim. İnşallah yaralar birlikte sarılacaktır. Bundan sonraki sürece bakacağız ama şu an mevcut fabrikamızdan biraz uzakta durmakta fayda var. Gerçi patlayıcı herhangi bir şey yok. İdari binaya da az önce Ticaret Odası başkanımızla baktık. İdari binada da herhangi bir yangın oluşmaması adına arkadaşlar oradan da müdahale ettiler. Çünkü kıymetli evrak, kurumun hafızası orada nihayetinde. Arkadaşlar onu da kontrol altına aldılar. Bununla geçmiş olsun, diyelim" diye konuştu.

Muammer İRTEM-İsmail Hakkı Seymen-Abdulselam UĞUR/ KESTEL (Bursa),

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Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (5) - Son Dakika


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