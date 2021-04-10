Operasyonda, 13 kişinin tedbirlere uymadığı ve iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığı belirlendi.

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