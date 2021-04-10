Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip iskambil oynayan 13 kişiye para cezası verildi.
Turgutalp Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, oyun oynandığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 kişinin tedbirlere uymadığı ve iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığı belirlendi.
Söz konusu kişilere, toplam 44 bin 520 lira idari para cezası verildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeye de cezai işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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