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Son Dakika | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon - Son Dakika

Son Dakika | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon

04.02.2022 00:58
Son Dakika | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'ya bir tır dolusu kaçak sigara getiren iki kişi ve 8 milyon 250 bin adet sigara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bursa'ya bir tır dolusu kaçak sigara getiren iki kişi ve 8 milyon 250 bin adet sigara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Durdurulan TIR'dan piyasa değeri yaklaşık 5 buçuk milyon lira olan fabrika sarımı 8 milyon 250 bin adet kaçak sigara çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Analiz ve İstatistik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Şubat günü Adana'dan Bursa'ya fabrikasyon olarak sarılmış olan bir tır dolusu sigara getirileceği istihbaratı aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, Z.A. ve K.D.'ye ait olduğunu tespit ettikleri ve takibe aldıkları TIR'ı düzenledikleri operasyonla Bursa il girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalar sonucu fabrikasyon olarak sarılmış ve kartonlara paketlenmiş 8 milyon 250 bin adet sigara ele geçirildi. Bu sigaralar 412 bin 500 pakete karşılık gelirken, piyasa değeri yaklaşık olarak 5 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi. Polis ekipleri 8 milyon 250 bin adet sigaraya ve yüklü olan TIR'a el koyarak otoparka çektirdi. Düzenlenen operasyonda Z.A. ve K.D. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - BURSA

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Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; piyasa değeri 5 buçuk milyon - Son Dakika


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