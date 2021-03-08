Son dakika! Bursa'da kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil dağıtarak kutladı - Son Dakika

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler. şehrin sokaklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı.

Bursa'da Kadınları Günü münasebetiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın polisler, şehrin cadde ve sokaklarında karanfil dağıttı. Motosikletli, yaya ve atlı timlerin iştirakiyle gerçekleştirilen organizasyonda emniyet mensupları kadınlara karanfil dağıtarak alkış topladı. Cadde ve sokaklarda atlı ve motosikletli kadın timlerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kendilerine karanfil takdim eden kadın polislere teşekkür etti. Program sonunda timlerde görev yapan kadın polislere amirleri de karanfil verdi. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. - BURSA