Son dakika! Bursa'da kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaza, geçtiğimiz akşam Bursa-İzmir- İstanbul otoyolu altında bulunan yolda ilerleyen kamyonun dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kupasından ayrılan dorse yola savruldu. Ortalık savaş alanına dönerken, arkadan gelen araçların durumu fark ederek durması sonucu muhtemel bir faciayı önlendi

Bursa 'da seyir halindeki kamyonun dorsesi üst geçide takılınca ortalık savaş alanına döndü.

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