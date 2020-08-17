Son Dakika: Bursa'da kardeşini öldüren ağabey: "Cinsel organını gösterip 2 bıçakla üzerime yürüdü" - Son Dakika

Bursa'da kardeşini öldüren ağabey: "Cinsel organını gösterip 2 bıçakla üzerime yürüdü"

BURSA - Bursa'da kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan ağabeyi Tahir Ulutaş'ın yargılanmasına başlandı. Tahir Ulutaş, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Kasten adam öldürme suçunu kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Cinayet, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 24 Ekim 2019 tarihinde meydana geldi. Olay günü Tahir Ulutaş ve kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş arasında ev meselesi yuzunden çıkan tartışma büyüyünce Tahir Ulutaş kendi evinde kavgaya tutuştuğu maden işçisi kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'a pompalı tüfekle ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hasan Hüseyin Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşini öldüren ağabey Tahir Ulutaş olay yerinde cinayette kullandığı tüfek ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Tahir Ulutaş tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "Altsoyda akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir Ulutaş'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Tahir Ulutaş, kaldığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Tahir Ulutaş savunmasında şunları söyledi: "Hasan benim kardeşim olur. Sürekli olarak beni darp ediyordu. Benim astımım var. Kardeşim ilaçlarımı saklıyordu. Olay günü de erkeklik organı çıkarıp iki bıçakla üzerime yürüyünce bende öldürecek diye korktuğum için ona ateş edeyim de korsun istedim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Tekrar söz alan sanık Tahir Ulutaş, kardeşinin kendisine şiddet uygularken gören tanıkların olduğunu söyleyerek, dinlenmesini istedi.

Sanık avukatı Abdulkadir Garaçoğlu, müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu kanaatinde olduklarını, sanığın beraatine veya tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik evraklar ile tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.