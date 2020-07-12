Son dakika! Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü - Son Dakika

Son dakika! Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü

Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün şoförlüğünü yapan Ahmet Budak (43), Sırabademler Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu B, bıçakla Budak'ı yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mutlu B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Budak, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü - Son Dakika
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