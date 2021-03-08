Son dakika! Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memurunun şehit edilmesi davasında 18 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da, geçen yıl iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ın silahla vurularak şehit edilmesi ve aynı olayda 2 kişinin de öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay A, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı davacı polisler, müşteki sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncay A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl mayıs ayında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) şehit olmuştu. Kavgaya karışanlardan Rüstem ve Mahmut Ortaç da yaşamını yitirmiş, E.B. ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Tuncay A, Erkan U, Halit D. ve Yusuf F. tutuklanmış, ilk duruşmada bu kişilerden 3'ü tahliye edilmişti.