Son dakika! Bursa'da kayıp olan çocuğu bulan polisler ailesine teslim etti

Son dakika habere göre Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polisler Bursa'dan İznik'e gelen ve kaybolduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mustafa'yı bulmayı başardı.

Bursa'nın İznik ilçesinde dün akşam vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polisler Bursa'dan İznik'e gelen ve kaybolduğu öğrenilen 11 yaşındaki Mustafa'yı bulmayı başardı. Dün akşam tek başına bir çocuğu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Soğuktan üşüyen Mustafa Doğru'yu bulan ekipler ilk olarak küçük çocuğa yemek yedirdi. Polis Mustafa'ya da bir miktar harçlık verdi. Daha sonra anneye ulaşan ekipler Mustafa'yı ekip arabasıyla Bursa'ya götürerek annesine teslim etti. - BURSA

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