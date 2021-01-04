Bursa'da kırmızı ışıkta dehşet anları - Son Dakika

Bursa'da kırmızı ışıkta dehşet anları

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan ticari araç küçük çocuğa çarptı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan ticari araç küçük çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani mahallesi eski Gemlik yolu üzerinde meydan geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta duran diğer otomobillerin yanından kırmızı ışıkta geçmek isteyen sürücü o sırada babasının yanından ayrılarak yola atlayan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun ilk tedavisini olay yerinde yaparken küçük çocuk ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. -İHA-

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