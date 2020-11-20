Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim - Son Dakika

Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim

20.11.2020 20:39
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim, System.String[]

Son dakika habere göre Korona virüs salgını sebebiyle 81 ilde uygulanmaya başlayan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı.

Korona virüs salgını sebebiyle 81 ilde uygulanmaya başlayan kısıtlamalar saat 20.00 itibariyle başladı. Bursa'da da polis ekipleri uygulamanın başladığı ilk dakikalarda restoran, kafe ve kıraathaneleri denetlemeye başladı.

Bursa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamanın hayata geçirildiği ilk dakikalarda güvenlik güçleri, şehrin muhtelif noktalarında denetim yapmaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında paket servisi yapmayan restoranların yanı sıra, bar, kafeterya, kıraathane, sinema salonu gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu mekanların kapılarına kilit vuruldu. Güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra ara sokaklarda, kapatılma kararı bulunan yerlerde uygulama noktası oluşturdu. Oluşturulan bölgelerde yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler boyunca şehrin genelinde kısıtlamalara uyulduğu gözlendi.

-İHA-

Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim
Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim

Güvenlik güçleri, Koronavirüs, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bursa'da kısıtlamanın ilk dakikalarında polis ekiplerinden denetim - Son Dakika


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