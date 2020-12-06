Son dakika! Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa'da drone ile denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürüyor.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kent merkezinde belirlenen noktaları drone ile denetliyor.

Ekipler, tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere iletiyor.

Diğer ekipler ise bölgeye intikal ederek araç sürücüleriyle vatandaşların muafiyet ya da izinlerini kontrol ediyor.