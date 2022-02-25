Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı

25.02.2022 09:20
Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı

Son dakika haberine göre Bursa'da yağışlı havada kontrolden çıkan lüks cip bariyerleri aşarak fabrika otoparkındaki konteynerde çarparak durabildi.

Bursa'da yağışlı havada kontrolden çıkan lüks cip bariyerleri aşarak fabrika otoparkındaki konteynerde çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Kavşağı üzerinde meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yağışlı havada kontrolden çıkan cip önce kaymaya başladı. Daha sonra seyir halinde olan bir araca çarptıktan sonra daha sonra yol kenarındaki bir fabrikaya ait olan telleri parçalayarak otoparkına düştü. Otoparkta bulunan araçlara çarpmamak için çaba sarf eden sürücü boş konteynere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken; lüks cip kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı
Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı
Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı

YORUMLAR
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Tragger, Fabrika, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bursa'da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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