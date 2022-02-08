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Son dakika! BURSA'DA KORKUTAN BARAKA YANGINI - Son Dakika

Son dakika! BURSA'DA KORKUTAN BARAKA YANGINI

08.02.2022 05:13

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir barakada yangın çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir barakada yangın çıktı. Yanan barakanın çevresinde evlerin bulunması mahallede paniğe neden olurken itfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Tepe Sokak üzerinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki boş arazide bulunan barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken mahalle sakinleri çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmazken alevlere teslim olan baraka kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! BURSA'DA KORKUTAN BARAKA YANGINI
Son dakika! BURSA'DA KORKUTAN BARAKA YANGINI
Son dakika! BURSA'DA KORKUTAN BARAKA YANGINI

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İtfaiye, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BURSA'DA KORKUTAN BARAKA YANGINI - Son Dakika


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