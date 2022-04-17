Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı

17.04.2022 08:45

Bursa'da korkutan yangın.

Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir sitede bulunan dairede yangın çıktı. Daire alev alev yanarken panik dolu anlar kameralara yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı
Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da korkutan yangın.. Ev alev alev yandı - Son Dakika
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